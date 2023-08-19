中天新聞戶外節目《廟口開講》18日前進高雄市前金區萬興宮舉辦，國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人、「最美發言人」李明璇也登台短講，指出韓國瑜市長任內「路平、燈亮、水溝通」、臨海路修過的一條路到現在都沒破，讓不支持國民黨的市民都很有感，但沒幾年高雄變得逢雨淹水，這都是高雄人的痛。

李明璇先提到17日高雄暴雨成災，多處積水、淹水的慘狀，「到底高雄治水，花去哪裡了？」她也收到很多民眾反映災情，並不是看到天災就批評，但這些都是高雄人實實在在的感受。李明璇指出，高雄做雨水下水道的成績，在2022年是六都最差，韓國瑜擔任高雄市長時，讓大家看到「路平、燈亮、水溝通」，但過了幾年就變成逢雨必淹，這是高雄人的痛。

李明璇也提到她的選區前鎮、旗津、小港在臨海路那個地帶，有一段路是李四川「川伯」在副市長任內鋪好的，到現在都還沒有破，「有非常多人告訴我說：『明璇，我對這段路真的很有感，雖然我不是國民黨的，但是我必須要說，當時韓國瑜市府在這一點真的做得很好。』但當時很多1450、側翼都在講，路平、燈亮、水溝通都只是最基本而已，你選市長又不是選里長，各種人格毀滅式的攻擊。」

李明璇也說，「我們已經忍了7年，7年過去了，距離明年投票還有148天，我多麼渴望明天就可以投票，我多麼希望我明天就可以下架這個執政黨，可以下架這個無良的民進黨！」