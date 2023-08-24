高雄市三民區今(24)日出現大型看板，上面5名立委參選人包含曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅與李明璇與郭台銘同框，引起外界熱議，雖然涉及的立委參選人已出面強調挺侯，但前國民黨祕書長李乾龍認為，應報案請檢調介入調查，此事涉及「侵害肖像權」以及「意圖使人不當選」，甚至應提出相應的告訴，以證明清白。

李乾龍指出，國民黨高雄市黨部以及被合體的立委參選人，都澄清說不知情，直言是遭人從網路下載圖檔合成，但這樣的說法不痛不癢，針對未經本人同意就刊出這樣的合成照，應該要提出嚴正抗議，並保留法律追訴權，這樣講才有用。

「不能講說我都不知道，是被盜用」李乾龍指出，應態度強硬的展開究責，並趕快請檢警介入調查，提出相關的告訴，否則這樣曖昧不清，「外界看在眼裡、笑在心裡」。

李乾龍強調，此案涉及侵害肖像權以及意圖使人不當選，不能用「我不知情」的說法輕輕放下，這樣甚至會影響選情，「要還給這些立委參選人與郭台銘的青白」。