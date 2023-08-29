教育局長張明文體驗Google新推出的Read Along英語口說學習。（新北市教育局提供）

新北市龍埔國小今年4月通過Google Reference School國際教育認證，成為全國首間榮獲此項殊榮的小學，今（29）日舉行揭牌儀式。活動中與會者搶先體驗最新推出的服務，分別是Read Along英語口說助教、Google Classroom影片互動功能，透過AI技術，為語言學習和教育互動帶來前所未有的便利和創新。

龍埔國小校長黃清海表示，學校10年來透過校內社群，不斷提升教師數位科技融入教學能力，校內已累積共50位教師通過L1基礎課程認證、30位教師通過L2進階課程認證及2位教師通過最高榮譽「GCT教育認證家（Google Certificate Trainer）」，學校更善用Google軟體達成行政減量，提升教學成效，最終獲得Google教育亞太總部的認證。

Google新推出的Read Along為學生創造充滿樂趣的語言學習環境，學生可以隨時隨地練習英語口說，AI系統會仔細聆聽學生的發音，並根據準確度給予星星及積點，不僅可以幫助學生練習發音，系統提供的數據紀錄，也可以讓學生了解自己的不足之處，進行針對性的加強練習。

龍埔國小6年級陳以秦同學表示，有了這項服務，讓過往害怕開口的她可以在家裡自主練習，慢慢嘗試，擁有一個放心學習的英語學習數位環境。

GCT認證講師龍埔國小老師施信源表示，未來老師能夠在課堂影片中插入問題，讓學生在觀看學習影片時立即檢測自己重要概念的理解程度，同時老師也可以根據學生的答題情況，更容易了解學習狀況，精準地補充講解或強化練習，大幅提升教學成效。

教育局表示，龍埔國小通過認證成為全國第1所GRS小學，是對新北市致力推動數位學習最好的肯定，教育局未來也將以龍埔國小為基地，持續協助更多新北教師及學校通過國際認證，提升數位教學專業能力。