新北市一名66歲黃姓男子，去年1月受葉姓友人邀約到卡拉OK店飲酒，結束時與另名劉姓友人共3人搭多元計程車返家，期間最先葉男下車返家，黃男不滿住最遠的自己要多付車資，因此要求劉要分攤部分車資，但遭到拒絕。

雙方因而爆發口角，黃男朝劉男的頭臉一陣爆打，隨後將他拖下車，丟包到一處社區的車道上，自己再攔了1輛小黃返家。

直到該社住戶開車回家時，發現車道上躺了1個人，原本以為只是喝酒醉，項向社區警衛通報，警衛到場察看，發現劉男滿口鮮血且無意識，身上及地面也有大片血跡，趕緊通知一同值班的同事報警並撥打119叫救護車。

救護人員趕抵，發現劉男已昏迷無意識，量測不到呼吸、脈博、血壓，隨即送醫，但1小時後就因上重宣告不治。

法醫驗室報告指出，劉男因酒後、冠狀動脈硬化、代謝性疾病、急性毆打致臉部口嘴嚴重挫裂及局部吸入血液，引起酒精中毒、心冠狀動脈疾病、肺炎，導致中毒性休克死亡。

警方追查並通知黃男到案說明，他供稱有出拳徒手毆打，因為兩人都喝多了，離開時並不知道劉男會因此而有生命危險。警方依傷害致死罪嫌送辦，檢方依法起訴，法院一審辦決黃男有期徒刑7年4月。黃男不服判決提起上訴。

高等法院審理，黃男與被死者並無任何深仇大怨，當天僅因車資分擔因而產生衝突，黃男嬰無致劉男於死地之犯意與動機，劉男發生死亡之結果，應非出於本意。

一審判決傷害致死罪、事證明確。但黃男於本院審理時已坦認犯行，並與被害人家屬達成和解並付完賠償金，一審未及審酌，因而未能適用刑法第59條減輕其刑。

高院法官日前予以撤銷改判，黃男犯傷害致死罪，處有期徒刑3年7月。可上訴。