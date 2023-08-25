植物生病了該問誰? 導入植物醫師派駐農業產區為農友服務，惟因高雄市幅員遼闊，為充分利用有限的植醫人力、減少舟車勞頓，高雄市政府農業局進一步推出「高雄植醫來幫忙」平台及LINE@官方帳號，提供線上問診管道，讓植物醫師更快速的提供醫治作物的建議，也安定農友的心，更將診斷數據資料數位化，達到未來監測應用與構建本市病蟲害防疫預警策略的目標。

高雄市政府農業局推出「高雄植醫來幫忙」平台及LINE@官方帳號，提供線上問診管道（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

農民面對作物發生疫病蟲害問題時，長期仰賴坊間農藥行的指示購買農藥防治，但農藥販售業者素質良莠不齊，對於病蟲害鑑定、防治用藥無法充分了解主成分不同、相關藥理機制、作用對象、施用時機與應用方法等，在缺乏植物醫師專業服務的情況下，容易衍生農藥濫用情形，不僅造成農民生產成本增加，也使各地作物農藥殘留問題頻傳。

農民面對作物發生疫病蟲害問題時，在缺乏植物醫師專業服務的情況下，容易衍生農藥濫用情形。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

高雄市政府農業局為協助農民，於106年開始導入植物醫師派駐農業產區為農友服務，有效協助防治困擾本市已久的東方果實蠅、稻熱病、荔枝細蛾等疫病蟲害。近年並針對威脅本土的荔枝椿象、秋行軍蟲等外來疫病蟲害即時進行防治措施，成效良好。

農民面對作物發生疫病蟲害問題時，在缺乏植物醫師專業服務的情況下，容易衍生農藥濫用情形。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

高雄市共有38個行政區，幅員遼闊，植物醫師需透過實地診斷提供服務，在有限的人力下，除了長途交通的奔波，還要處理田間紙本填寫的紀錄、數據重新登打表單整理，耗費植物醫生的時間與心力，讓原本人力不足的情形更顯捉襟見肘，服務的案件數量也受到限制。為了改善這樣的窘境，農業局推出「高雄植醫來幫忙」平台及LINE@官方帳號，善用線上諮詢服務的方式，讓服務進化為無紙化，且能更快速、更直接，更有效提升服務能量。

在新冠疫情期間，這種遠距線上看診的方式更發揮極大作用，有效舒緩植物醫師人力不足窘境，透過網頁平台或行動裝置，遠端提供農友線上作物疫病蟲害掛號與診斷服務，讓偏鄉農友可獲得更便利的求診管道，利用系統也可在診斷過程中一併將資訊數位化，減輕後續文書登打工作的負擔，也大大節省植醫花在往來交通上的時間與體力。

利用系統也可在診斷過程中一併將資訊數位化，減輕後續文書登打工作的負擔，也大大節省植醫花在往來交通上的時間與體力。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

↑圖說：利用系統也可在診斷過程中一併將資訊數位化，減輕後續文書登打工作的負擔，也大大節省植醫花在往來交通上的時間與體力。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

此外，藉由植物醫師與專家協助，以科技精準且迅速的相關傳遞藥理機制、作用對象、施用時機與應用方法等，推廣正確農藥使用方式及疫病防治觀念，並透過系統蒐集各類作物疫病蟲害大數據，搭配農業局已建立之農作物農情調查地理資訊系統，有助於瞭解防治區域附近作物生產概況，可進行更有效的防治工作，同時建立完整數據分析，未來可協助作為預測病蟲害發生趨勢，以及擬定本市區域共同防治相關策略。

高雄市政府農業局於106年開始導入植物醫師派駐農業產區為農友服務。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

透過網頁平台https://khpp.kcg.gov.tw/Home/Index或Line搜尋ID @KHPP，將病蟲害及作物疫病蟲害資訊---有害生物種類、影響作物的防治建議等資訊等，精準且即時推播發送告警訊息，幫助農民做最即時的預防或防治工作。