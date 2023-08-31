為了因應無人化服務趨勢，新北市地政局將推出「體驗地籍謄本櫃員機，溫馨好禮送給你」活動，從9月1日起到11月30日，只要使用地籍謄本櫃員機完成謄本申請作業，憑收據即可獲得1份造型可愛的生活小物，如果收據上的收件字號末碼為1，還有加碼贈禮，地政局表示，櫃員機操作簡單便捷，過程只要5分鐘，就可完成謄本申請，讓民眾節省不少時間。

地籍謄本櫃員機體驗活動，自明日起，於新北市政府1樓聯合服務中心、板橋地政事務所、新莊地政事務所、三重地政事務所以及中和地政事務所等5處開放民眾體驗，過去於板橋及新莊地政事務所試辦獲得好口碑，今此今年地政局再擴增新北市政府1樓聯合服務中心、三重以及中和地政事務所等3個據點。

地政局地政資料科科長林妙憶表示，地籍謄本櫃員機因應無人化服務的趨勢，讓需要申請謄本的民眾，只要透過3個步驟操作機台，全部過程只要5分鐘，就可以完成身分驗證、資料產製以及繳納費用等全部流程，為了讓民眾享受便捷的櫃員機服務，推出體驗贈好禮活動，憑收據就可以獲得可愛的生活小物，另外還有加碼禮給收件號末碼為1的民眾。

林妙憶指出，為持續增進櫃員機的服務品質，推辦至今持續升級了許多功能，目前提供新北市土地建物第一、二類登記謄本、地籍圖、以及建物測量成果圖的申請，同時結合多元身分驗證機制，包括自然人憑證和健保卡的插卡驗證，以及行動自然人憑證的免插卡服務，繳費部分則採用悠遊卡／信用卡，還可以依需求自行登打繳款人資料，歡迎民眾多加使用。