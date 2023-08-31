高雄市69歲獨居女性黃鈴惠，年輕時事業蒸蒸日上，未料26年前被診斷罹患肝癌，醫師宣告來日不多，從此她拒絕跟親友聯繫，也把積蓄分贈給弱勢團體，獨自照顧年邁母親至終老，時光匆匆，多年後她再健檢時，醫生宣布肝腫瘤不見了，她開心的想謀職，但高齡的她求職不順，直到社會局鹽埕社福中心介入後，讓近70歲的她實現創業夢想。

黃鈴惠家住鼓山區，年輕時從事美術用品銷售，也曾以家政專業擔任美國華人企業家管家，1997年醫師告知她罹患肝癌，生命已剩不多，聽到噩耗後，她立刻辭去工作，並將積蓄分贈給偏鄉弱勢團體，斷絕親戚往來，獨自1人照顧母親至終老，生活過得平淡無奇。

黃鈴惠說，母親往生後身上積蓄已不多，她萌起求職念頭，但高齡的她求職路上處處碰壁，房東也因收不到房租費逼她離開，生活陷入困境，讓她一度興起輕生念頭，直到社會局鹽埕社福中心介入協助關懷，讓她人生出現轉機。

社工連結社會資源協助穩定黃鈴惠生活後，陪伴及鼓勵她面對困境，就在這時候，她遇到善心的教友援助金錢，不求回報地默默幫她度過難關，讓她更決定要重新再站起來。

黃鈴惠發願要幫助跟她一樣困境的人，她去年以銀髮族拾回就業市場為主題，積極參加就業計畫徵選比賽，幸運得獎並獲得獎金，她運用了這筆獎金，成立愛樂活國際數位家政管家行動工作室，在邁向70歲的這一年，正式開啟了她的創業人生。

黃鈴惠表示，感謝社會局及社福中心、阿福食物銀行、財團法人基督教芥菜種會社工、志工及老師們在她最困境中的鼓勵，也謝謝那位不求回報的善心教友，讓她能走出陰霾，她的內心充滿感恩，期盼成立的愛樂活國際數位家政管家行動工作室，能以自身專業技能，協助二度就業、失業中銀髮族，轉換職場技能再學習的銀髮族，重返就業市場再出發。

高雄市社會局長謝琍琍表示，為提供民眾即時近便利服務，高市設有18處社會福利服務中心，連結在地警政、衛政、學校及社區團體等公私部門資源，協助遭遇經濟或家庭困擾之脆弱家庭，提供家庭功能、促進親子關係，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，或至社會局網站（https://socbu.kcg.gov.tw/index.php），或洽社會福利諮詢專線07-3344885。可協助提供諮詢及協助解決困難。