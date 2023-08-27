推動多元性平觀念，新北市秘書處利用市民廣場下的三間店舖，辦理多元性別友善活動，由社團法人「不會教小孩行動聯盟」規畫打造新北市性平基地－「性平不小室」，連日來舉辦4場次親師生性教育馬拉松，吸引上百位家長、孩童及教師參與。

不小盟理事長陳儀表示，新北市每年辦理歡樂耶誕城的市民廣場，原本已設置全國第一全區完整的兩座性別友善廁所，並有全國第一台推動月經平權宣導的生理用品放送機「見紅就發」，是推動沉浸式性平體驗的最佳區域。

陳儀說，在性平基地內打造性教育兒童遊戲場、繪本圖書館、展覽館和教室區的「性平不小室」，期望成為新北市甚至是台灣的性平基地，公私協力一起推動兒少性教育。

性平基地首發4場免費性教育課程，由不小盟講師群規畫，主題包括「英語性平繪本入門」、「月經與性別」、「性教育幾歲開始教」及「讀繪本學性教育」。除開放給家長外，還針對第一線教師、心理師、社工師等增能場次，提供多元生理用品免費教具及各式國內外月經教材，讓工作者能實際運用。

秘書處長饒慶鈺表示，市民廣場三間店面重新招租，主動將性平理念擴展成性平基地，這是侯友宜市長對聯合國永續發展目標（SDG）當中性平政策的具體實踐，讓市民在日常生活中就可以感受到性別平等，讓新北成為不斷追求進步的城市。

社會局長李美珍強調，性別平等一直是市府推動的重要政策，歷年來在中央評比都是全國第一。社會局透過創新性補助提供資源，希望透過性平基地提供市民更多元且友善的服務，包括陳列性平繪本、性平教育展覽、繪本推廣、性別議題講座及工作坊等活動，期待落實性別平權教育，並將性平推廣擴散至社區。

「性平不小室」9月份的免費課程開放報名，詳情請上「不會教小孩行動聯盟」臉書粉私專頁查詢。

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