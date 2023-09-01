強颱蘇拉遠離台灣，持續往南海前進，但其外圍環流仍對台灣造成影響。氣象局1日凌晨針對6縣市發布大雨特報，其中新北市與宜蘭有大雷雨訊息，須慎防淹水情形發生。
氣象局發布豪、大雨特報，影響時間持續至1日上午
豪雨：基隆北海岸、宜蘭縣
大雨：台北市山區、新北市、恆春半島、金門縣
氣象局表示，受到蘇拉颱風外圍環流影響，基隆北海岸及宜蘭縣(頭城鎮)有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭、台東地區、恆春半島及台北山區有局部大雨發生的機率。
此外，氣象局也針對新北市與宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。
至於位在台灣東方1000多公里海面上的輕度颱風海葵，目前以時速20公里的速度穩定朝西北西前進，暴風圈半徑為120公里，預估今天就會增強為中度颱風，其路徑也大幅南修，甚至可能成為「西北颱」，在北部地區登陸，但後續路徑仍有變化，仍需近一步觀察。
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