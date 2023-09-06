板橋大觀地下道積水 區公所出動機具抽水

因午後對流旺盛，中央氣象局下午1時15分針對全台20縣市發布大雨特報，新北市有局部大雨或豪雨，板橋區大觀路車行地下道2時許已出現積水，板橋區公所立即封閉地下道，並派員到場進行抽水；另板橋龍興街、板城路也有積水情形，行經車輛激起陣陣水花。