午後豪雨！ 板橋大觀地下道積水 緊急封閉 15:052023/09/06 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大觀地下道積水，板橋區公所已封閉道路抽水。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大觀地下道積水 區公所出動機具抽水 訂閱影音： 中時新聞網 因午後對流旺盛，中央氣象局下午1時15分針對全台20縣市發布大雨特報，新北市有局部大雨或豪雨，板橋區大觀路車行地下道2時許已出現積水，板橋區公所立即封閉地下道，並派員到場進行抽水；另板橋龍興街、板城路也有積水情形，行經車輛激起陣陣水花。 豪雨狂轟！新北6區、新竹1地淹水警戒 「梅山斷層」逾百年沒活動！學者示警：1周內恐有更大地震 極淺層！13：21高雄規模4.3地震 最大震度4級 #大雨特報 #新北市 #板橋 #大觀地下道 #積水 也許您會感興趣 推薦閱讀 福州大撤離！海葵致史上最大強降雨 3.6萬人緊急轉移 11:132023/09/06 兩岸 海葵風雨還沒完 19縣市豪大雨特報 警戒到晚上 14:392023/09/04 生活 新北里辦愛心認養小棧＋1 淡水沙崙里名列第17家 18:322023/09/05 生活 4天聯絡不上…房東破門驚見房客陳屍家中「腫脹流屍水」 15:032023/09/04 社會 歡慶漁民節 船長致力海洋生態獲模範漁民 19:252023/09/05 生活 新店溪遊記「和美停看聽」活動開跑 參與特色遊程再送限量小禮物 15:262023/09/06 寶島 愛心協會捐復康巴士 新北今年已服務80萬人 15:142023/09/04 生活 企業發揮愛心辦公益園遊會 助創世安養院募款 14:322023/09/05 生活 北台8縣市12日齊聚新北 交流台灣產業新藍圖 23:332023/09/04 生活 品觀點｜高雄600樹倒加速處理 陳其邁視察慰問第一線同仁 19:402023/09/04 生活 海葵為金門帶豐沛雨量 部分路段積水半個輪胎深 17:292023/09/04 生活 房市檔期牌失靈？全台928檔期推案量減逾千億 12:042023/09/05 財經 未脫離警戒區 嘉義市公共運輸全停 垃圾清運正常 14:342023/09/04 生活 海葵擦邊金門暴雨釀多處積水 陳福海視察災情責成緊急協助 13:352023/09/05 生活 新北中元寵物線上法會 為寵物祈福 14:212023/09/04 生活 新北市府施鐵腕 板橋蝸居地下10間非法套房遭強制斷電 10:462023/09/05 寶島 海葵環流雨彈掃台 17縣市豪大雨特報 今夜下到明晨 22:332023/09/04 生活 新竹縣率團觀摩 參訪新北性平友善廁所 14:092023/09/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。