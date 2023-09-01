「海葵」颱風逼近，暴風圈可能侵襲北台灣，新北市勞工局提醒，勞工因颱風天氣候惡劣而無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。

勞工局表示，颱風期間在工地張掛的帆布或廣告物應暫時拆卸，以降低風壓，並確認構件是否連結穩固；塔式起重機應釋放旋轉煞車馬達，以避免吊臂超載而斷裂；鄰水作業應設置工作圍欄，並準備救生衣、救生索及救生筏；露天開挖場所應確認擋土支撐及排水設施的有效性；工區周遭安全圍籬應確實加強固定；至於戶外作業應盡量避免或停止，如確有出勤的必要時，雇主也應根據風雨情況，做好緊急應變措施。

另依照勞動部發布的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，

勞工局說，如勞工工作地、居住地或正常上（下）班必經途中，轄區首長通報停止辦公，勞工「得不出勤」。

舉例假設勞工住在桃園市、工作地在台北市，上班途中必須經過新北市，只要其中一縣市宣布停止上班即適用。倘若雇主因業務性質需要，有使勞工於颱風天出勤的必要時，除當日工資照給外，建議加給工資，並應給予適當協助，如提供交通工具或津貼等，使勞工能順利及平安的出勤。

針對勞工因颱風無法出勤，因該風險不可歸責於勞雇雙方，雖雇主可不給薪，但勞工因颱風致未能出勤，亦非勞工所願，勞工局呼籲雇主可優於法令照常發給當日工資。

另外，如經地方政府宣布停止上班，外送平台業者應立即停止外送服務，縱然事後颱風轉向或風雨狀況未如預期，業者仍應依所訂「危害防止計畫」進行評估，經確認無顯著或可預見風險後，始可開放外送員從事外送作業，以避免意外發生。