桃園市大園警分局9月將加強取締5大交通違規項目。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局今日上午辦理預防犯罪及交通安全宣導活動，前往大園市場舉牌、發放宣導品，希望藉由近距離接觸宣導，提升民眾自我保護觀念，降低交通事故及犯罪發生。

大園警分局表示，這次活動宣導團於7日上午9時自分局出發，一路走入大園市場，員警持大聲公舉牌宣導，並發放宣導品與民眾熱烈互動，浩蕩隊伍吸引民眾的目光，警方也藉此機會向民眾宣導交通安全、反詐騙及婦幼安全等重點措施。

大園警分局指出，為防制交通事故，自9月1日起至9月30日止，於轄內90餘處重要路口，加強交通執法，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大違規項目加強取締，呼籲用路人務必遵守交通規則，大家一起「車輛慢看停、行人安全行」，共同營造安全友善的交通環境。

此外，近年來詐騙事件及婦幼被害案件層出不窮，大園警方也透過活動告知民眾最新的詐騙手法及反詐知識，同時也向民眾宣導拒絕家庭暴力、性騷擾、性暴力等婦幼安全觀念，盼提升民眾的預防犯罪意識，降低被害的機會。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。