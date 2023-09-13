基隆市信義區基隆地方法院前的路口，長久以來因為道路並非正直角的交叉路口，不少民眾行經時，常因誤解吃上交通違規的紅單。經過基隆市議員舉行數次會勘，市府在該路口增設左轉專用號誌時相，並修改了道路標線，當地違規舉發案件由每月50-60件，驟降為零。

基隆地方法院前的路口，是東信路、東明路及崇法街交叉口，因為不是傳統的「十字路口」，常有民眾在行經此地時，誤解了當地的交通號誌或標線吃上罰單。住在附近的民眾就表示，曾經在這個路口苦吞八張紅單，繳交罰款時繳得很不爽。

基隆市警察局交通隊統計，單以這個路口來說，平均每個月都會開出50-60張罰單，裁罰的理由不外乎「未依號誌或標線行駛」、「未依規定使用方向燈」。

也因為這個路口交通裁罰的比例實在太高，信義區的幾位市議員都常接獲民眾的陳情。市議員韓世昱就表示，他的服務處每個月最少都會接獲5到6件民眾的陳情案。因此，包括韓世昱、何淑萍、陳宜等市議員，多次在當地舉行會勘，邀集警察局、交通處等單位，討論當地的號誌及道路標線該如何改善。

今年6月，因為東明路往東信路方向，因為道路的彎道不足，對大多數用路人來說明明是「直行」，但因為地上標線畫的是「右轉」，所以讓許多民眾在行經當地時，接獲「未打方向燈」的罰單。基隆市政府交通處就先行將東明路往東信路的道路標線，由「右轉」改為「直行」。

隨著標線的問題解決後，今年8月，韓世昱再主導了兩次會勘，要求市府交通處分別在東明路左轉崇法街，以及東信路左轉東光路兩個路口，增設了左轉專用號誌時向，許多民眾都表示，經過這樣修改後，明顯比較符合實際的道路使用狀況。

根據基隆市警局交通隊的統計，在標線及號誌改善後，這個路口違規的舉發件數，呈「斷崖式」下滑，其中，未依規定使用方向燈在改善前每月約有33件，改善後僅有5件。改善前不依號誌指示行駛51件，改善後0件。不依標線指示行駛改善前有65件，改善後0件。

另外，韓世昱也建議法院前政法公園花圃退縮，增闢一車道為左轉崇法街專用道，並檢討路口號誌秒差。