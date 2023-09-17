基隆市雙薪家庭的比例很高，為了減輕家裡有幼兒的雙薪家庭父母負擔，基隆市政府長期推動公立及非營利幼兒園課後延長照顧服務。基隆市政府指出，目前全市公立、非營利幼兒園、職場教保中心，均推出這項服務，其中絕大多數更服務至下午6時到7時，開課率是全國第一。

一般來說，幼兒園的上課時間只到下午4點左右，但對於大多數雙薪家庭來說，家長實在不可能在這個時間就能下班，去接送下課的小朋友。若不是請小朋友的爺爺奶奶幫忙接送，就只能另外花錢把孩子送到安親班。

基隆市政府教育處指出，目前基隆市有57所幼兒園提供幼兒課後延長照顧服務，包括44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園、5所職場教保中心，在學期中，除一所幼兒園僅會照顧孩子到下午5時外，其他56所都服務到下午6時到7時。與全國相較之下，基隆市公幼的開課率連續6年全國第一。

當然，延長托育服務，家長必須額外付費，但為了照顧低收家庭，教育處表示，低收入戶、中低收入戶家庭，還有突發需求的其他經濟情況特殊生，只要家長告知學校並檢附相關證明文件或家訪證明，由所就讀的幼兒園提出申請，即可完全免費。身心障礙學童參與延長托育服務，還能申請教師助理員全程照顧，使弱勢幼兒就學期間皆能安心留園並得到妥善照顧。

建德國小附設幼兒園園主任黃珮珊說，剛開始提供延長托育服務時，只有2名幼生留園，但到了現在，參加延長托育的幼生已經多達34名。對園方來說，當然是件辛苦的事情，但也讓園方看到了家長的需求，確實有許多雙薪家庭需要這項服務，讓園方以更堅定的信念持續開課，點亮等待父母下班的溫馨陪伴。

基隆市教育處長劉美蘭表示，市府一路以來秉持著「只要有一個孩子需要，我們就開課」的精神，才能屢創全數開課的佳績，基隆市各園長、園主任及教師們更是功不可沒。我們也會持續努力成家長們安心就業的最強後盾。