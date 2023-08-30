生物醫學領域是全球發展關鍵領域之一，也是台灣未來科技創新的重要推手。2017年起，台灣安進延續全球安進基金會培育下一代科學家使命，連年攜手北醫楓杏醫學青年服務團，在離島、東部和南部地區舉辦生物醫學研習營，提供富有創新性和啟發性的課程，引導當地學子深入體驗科學。今年台灣安進再次攜手北醫楓杏舉辦生物醫學研習營，吸引金門、台南新營200名高中生報名，許多學員更是連續第二年參與，至今已為超過800位高中生提供豐富多元課程，盼能激發更多在地學子對生物醫學領域的興趣，發展成為未來創新科學人才。

此次生物醫學研習營橫跨多項醫療領域，從公共衛生、疫苗防護、牙科與口腔衛教、藥品研發與精準醫療等多面向的醫學課程設計，搭配大學講堂式教學模式、多元醫學實驗設計、生活化手作課程。因應台灣的超高齡社會趨勢，也邀請醫師為學員家中長輩進行骨質疏鬆症疾病衛教。安進盼透過沉浸式學習，幫助學員將醫學知識融入生活，拓展視野培養科學觀點。

連續13年帶領北醫楓杏團隊的指導老師邱聖博說，北醫楓杏自2002年成立，透過多元整合式的營隊課程，已累計服務超過7.5萬學員。近年來每年參與之高三學員中，平均有近6成學員於大學志願填選時申請生物醫學相關科系，對於生醫人才的培育著實發揮正面影響力。身為營隊小隊輔的藥學系臨床藥學組大二黃同學分享，自己是透過參加營隊引發對醫藥領域的興趣，也學習到解決問題能力。

即將升高三的台南營隊學員許同學說，在參加營隊後的確更清楚未來科系選擇方向，也從講師課程中翻轉刻板認知，透過分組合作學習到人際互動關係、溝通技巧及統籌能力。學員丁同學也表示，因參與營隊團體活動，對醫療學習改觀，同時鼓勵未來學弟妹可以勇於學習與嘗試。

參加金門營隊的學員魏同學說，透過此次的營隊，他更加瞭解整體醫療體系及治療流程，希望未來可以完善獸醫的治療體系，讓寵物也能擁有更專業的醫療照護；即將升高二的許同學則向學弟妹喊話，「一定要來參與一次！親自動手與探索能讓你更了解未來方向」。

金門高中校長許自佑說，離島學子能在學習歷程中提早接觸生物醫學領域，對規劃人生未來藍圖相當有幫助，感謝台灣安進與北醫楓杏連續多年舉辦生物醫學研習營，盼藉此激勵在地學子學習動機，並鼓勵公費生學成後也能返鄉服務，幫助當地醫療體系資源。

此次兩位台灣安進醫藥部門同仁熱情投入擔任營隊講師，其中一位更是北醫楓杏營隊的畢業校友，透過精彩的互動授課方式，為學員帶來藥物研究發展及精準醫療課程。台灣安進總經理韋立格（Daniel Villegas）表示，台灣安進秉持照護病患的核心使命，透過多元佈局，致力提升國人生活品質健康。北醫楓杏長期對推廣醫學教育不遺餘力，是安進將醫學教育結合企業慈善的最佳夥伴，台灣安進將持續以激勵和科學方式深耕科學教育，發掘培育生物醫學的未來之星。