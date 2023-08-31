「小劉醫師」劉宗瑀擁有18萬粉絲，日前卻因不滿許伯&簡芝拍片時同框蔣萬安，發文公審痛批對方，逼得後者落淚澄清沒有政治立場。(圖／高雄大學提供)

劉宗瑀在臉書公審許伯&簡芝，並影射對方收錢拍業配。(圖／劉宗瑀臉書)

鄉民起底發現，劉宗瑀粉專管理員高達50人，怒問「這不是側翼，什麼才叫側翼」。(圖／PTT)

劉宗瑀政治立場鮮明，一天可出7、8篇，一周發文達50篇以上，90%為挺綠罵藍白的政治文，目前最新貼文為力挺基進黨立委參選人吳欣岱。(圖／劉宗瑀臉書)

擁有百萬粉絲的動物YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前一部訪問台北市立動物園與台北市長蔣萬安同框，遭深綠女醫師「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu」發臉書公審，也逼得許伯30日晚間落淚澄清。憤怒網友得知後灌爆劉宗瑀臉書，鄉民也起底後者為知名戲劇的原型，其18萬人粉專管理員竟高達50人，大酸「手骨真粗」、「不單純」。

「許伯&簡芝—倉鼠人」本月19日晚間上傳介紹台北市動物園影片，市長蔣萬安也客串出場，未料深綠女醫師劉宗瑀看到此幕暴走，在臉書發文配上大便圖案，表示即刻退訂許伯，並嗆「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有」、「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」，並影射對方收錢拍業配「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」，不少支持者以及基進黨人士也在底下留言跟風嘲諷辱罵。

許伯和簡芝30日公布合約，澄清沒有收過一毛錢，全程自費，事後也依照影片觀看次數捐獻給動物園，且過程中也都是訪問專業人士，蔣萬安僅是來賓，強調沒有政治立場，無論來的是陳其邁或柯文哲都會是一樣的模式，講到激動處還一度落淚。

不少網友力挺許伯和簡芝，灌爆劉宗瑀臉書，要求她出來道歉。鄉民們也起底，發現劉宗瑀是公視戲劇《村裡來了個暴走女外科》女主角原型，其18萬人的粉專，管理員竟然高達50人，大酸：「沒看過一個醫師粉專有50個管理員的」、「這不是側翼，什麼才叫側翼」、「果然是暴走女醫師，瘋起來連隊友都怕」、「看得出來情緒很失控暴走」、「從零開始養-側翼篇」、「覺得賴清德穩了，提早搶功勞結果翻車」、「側翼之恥」、「開始思想審查了，害怕」、「對他們來說沒有表態支持民進黨的都是賣國賊」、「如果出現的是陳其邁就沒事了」、「潑糞功力一流」。

實際查看劉宗瑀粉專，文章相當高產，一天可發7、8篇文章，一周超過50篇，其中90%都是挺綠罵藍白的政治文，立場偏激，目前最新一篇發文則是力挺基進黨立委參選人吳欣岱，尚未對事件做出回應。