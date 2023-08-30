國民黨立委王鴻薇29日踢爆新竹小英之友會副秘書長古盛煇以及綠營鄭永金家族炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，鄭永金之子鄭朝瀚成立天輔能源不到1年，公司價值就從2500萬暴增至近5億元。古盛煇成立力暘能源，地址竟同民進黨新竹市黨部，資本額10萬更搖身變8億。PTT鄉民直呼「升官發財由小英後援會進」、「英實商人」、「台灣綠能買辦」、「民主真的能當飯吃」、「民進黨下台，全面徹查就有趣了！」

「綠電蜘蛛網！揭綠營綠電9天玄女煉金術：台電跌倒綠電賺飽！」王鴻薇29日在臉書發文踢爆，鄭永金為前新竹縣長，身為前行政院政務委員、兒子鄭朝瀚為新竹小英後援會副秘書長，弟弟鄭朝方是竹北市長鄭朝方，家族政商勢力驚人，2016年開始，鄭朝瀚陸續成立了天輔能源，天衝能源、天禽能源、天蓬能源，最恐怖的是，天篷，天衝和天禽三家公司的資本額同一時間，在一個月內從100萬爆衝到7~13億不等，令人稱奇。

王鴻薇提到，再根據中興電工2020年2月13日重訊，中興電工子公司山豐營造以每股34.99元價格取得1400萬股「天輔能源」股權，總交易金額高達4億8980萬元，就是因為天輔能源拿到台電20年躉購合約。鄭朝瀚2019年5月才成立「天輔能源」不到一年，公司價值就從2500萬元暴增至近5億元！「這不是煉金術是什麼？」而且鄭朝瀚陸續成立的天輔能源，成立短短不到一年竟然可取得台電躉購合約20年。「這真的是太神奇了！」

王鴻薇指出，另外的天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源成立資本額都是10萬，也就是創立者只拿出五十萬元，成立五家公司，但如今資本額分別暴增到6.8億～12.8億不等。這在台南號稱「綠能五月天」的五家公司，主要人物古盛煇目前擔任董事。而古盛煇本身背景相當不簡單，除了是新竹小英之友會副秘書長，同時也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表。

王鴻薇強調，古也於2016年成立了力暘能源與台南經發局長陳凱凌，因為涉入台南七股光電廠購地弊案，400萬交保中。力暘能源同樣的成立時資本額10萬，搖身一變資本額變成8億，更耐人尋味的是，力暘能源的地址居然和新竹市黨部相同，整個人綠到發青。

「民進黨不要跟我扯合法增資！」王鴻薇質疑，如果沒什麼特殊關係，如果不是綠友友，老百姓在外面開公司，有辦法成立一年不到就取得台電的長期合約嗎？有辦法讓公股企業投資嗎？不要睜眼說瞎話了，這就是台電跌倒綠電賺飽再次驗證，綠電有黨保證果然財源廣進。

PTT鄉民表示「人家都是英實商人」、「這不是很熟悉的套路嗎？新創公司拿到大約之後連公司一起打包賣人」、「升官發財由小英後援會進」、「10萬變10億，綠能煉金術太神啦」、「合法讓台電破産不行嗎？」、「雲豹小公主：查無不法！嘻嘻」、「台灣綠能買辦」、「民進黨發大財」、「黨經濟20年最好」、「民進黨下台，全面徹查就有趣了」、「死忠仔無視」、「民主真的能當飯吃」、「資本額…我感覺這車要翻了」。