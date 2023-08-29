傳滬東造船廠正在為首艘054B護衛艦進行下水前的最後準備，預計該級艦艇批量服役後將逐步取代現役054A型護衞艦，成為主力水面作戰部隊，包括航空母艦編隊成員。該艦還可能裝備劃時代的高功率微波。前海軍艦長呂禮詩28日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，054B的快砲已經從76釐米提升到100釐米，可以做攻船飛彈的防禦，偵獲目標的雷達也升級。高功率微波更能做高頻率衝擊，讓攻船飛彈或無人機電路板被打破！

呂禮詩表示，從船首往船尾看，它的快砲已經從76釐米提升到100釐米，也就是它的射程會比較長。當然現在已經不是一個艦砲對決的時代了，那它到底是要做什麼用呢？它的上面還有一個火控雷達，那個專門就是來帶砲的，因為不要忘記，火砲以它的進發引信破片殺傷的話，它也可以做攻船飛彈的防禦。接下來看它的前桅S頻段的相位陣列雷達，我們覺得這是054B第一次裝這種雷達，「可是這裡有補一張照片。」

「這是新梯次的052DL飛彈驅逐艦，它也一樣使用這樣的S頻段。」呂禮詩指出，也就是它也一樣有了一個雙頻段的，可以對目標做偵獲，也就是快速反應雷達。講到後桅杆，可以看到它跟055的某些天線是相容的。在054B的四面陣（電子掃描陣列雷達）下面有一塊空的，055出廠時也有這麼一塊，就是準備要來裝高功率微波。這是新時代的武器，它其實就是一種高頻率的衝擊，讓你的攻船飛彈或無人機，直接電路板被打破！