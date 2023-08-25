俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）據信已死於空難，美國初步情報評估，飛機內部發生爆炸，是導致飛機墜毀的原因。

美聯社報導，描述這份初步評估的其中一名美國和西方官員指出，評估報告研判，普里格津「極有可能」遭到鎖定，而爆炸事件也符合俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「長久以來試圖讓批評人士噤聲的歷史」。這些官員未被授權置評，因此是以匿名方式發言。

這些官員未就導致爆炸的原因提供任何細節。普里格津6月發動兵變，對蒲亭23年統治構成最大挑戰，外界普遍認為此墜機事件是對普里格津的報復。普里格津幾名副手據信也已身亡。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，媒體報導稱飛機是被一枚地對空飛彈擊落，這種說法並不正確。他拒絕說明美國是否懷疑墜機是因炸彈造成，或者美國是否認為這是暗殺行動。

情報評估的細節出爐之際，蒲亭也對據報搭上這架死亡班機的乘客家屬表達哀悼，並提到普里格津「鑄下大錯」。

根據俄羅斯民航局，這架承載普里格津、另外6名乘客和3名機組人員的飛機，昨天從莫斯科起飛不久後失事墜毀。搜救人員找到10具遺體，俄羅斯媒體援引瓦格納匿名知情人士稱普里格津已身亡，但尚未獲得官方證實。

目前不清楚，向來極度在意自身安全的瓦格納集團高階成員為何會搭乘同一班飛機，他們一同前往聖彼得堡（St. Petersburg）的目的也不得而知。