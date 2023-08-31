32歲汪姓女子於8月30日因為感情因素與汽車上的丈夫43歲郭男吵架後，竟然在左營區翠華交流道口開啟車門跳車，跌落車道。幸好後面的汽車車速不快未釀禍。汪女的雙腳挫傷，警方依家庭暴力防治法逕行通報，並依道交條例舉發，處500元罰鍰。
左營警方調查，當時郭男與汪女同乘一車，兩人因感情因素爭吵。汪女一時情緒激動，竟突然開啟車門跳車而跌落地面。郭男見狀趕緊停車，將汪女扶上車，並送往醫院救治。所幸當時後方來車車速不快幸未釀禍。
警方後來確認，汪女跳車原因僅是因為夫妻口角，汪女情緒一時失控所致，並無遭強暴脅迫情事。汪女的雙腳挫傷、生命跡象及情緒已穩定，警方依家庭暴力防治法逕行通報。至於汪女跳車行為部分，以違反道路交通管理處罰條例第81條處 500元罰鍰，員警依法舉發。
警方也呼籲，民眾切勿因一時衝動行事，如果車輛行駛中突然開門而導致交通事故、造成人車傷亡，除遭警方開立罰單外，還得負擔上民、刑事責任，得不償失。
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