南臺灣最受矚目，總獎金高達234萬元的「2023高雄富邦馬拉松」將於今年11月25、26日熱鬧登場。賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，邀請市民及跑者以大步邁進、向前超越的精神突破自我。活動報名延長至9月10日截止，歡迎愛好路跑的民眾把握機會，一起享受跑步的快樂，體驗高雄的人文風采。

由高雄市政府運動發展局主辦的2023高雄富邦馬拉松（以下簡稱高富馬），今年首次規劃「特色補給」，將高雄在地夜市美食搬進補給站，讓參賽選手在競賽過程中，大口吃、用力跑，大步向前、向前超越！並且賽事為展現高雄港都特色風景，規劃出多樣化風景特色的競賽路線，跑者將感受到高雄多元化的自然風景及人文景觀。

為展現高雄港都特色風景，高富馬規劃出多樣化風景特色的競賽路線。（圖片來源：高雄市運發局提供）

高富馬不只是一場城市馬拉松賽事，更致力推廣新理念，例如富邦人壽近年提倡RUN FOR GREEN的永續環境計畫，為每一位完成里程碑的跑者種下一棵樹；另外，今年推出恐龍變裝趣味競賽，將於11月25日休閒組賽事後同日登場，邀請選手一同化身可愛恐龍，進行逗趣競速比賽，享受全新富有趣味的賽事體驗，邀請大小朋友一起來感受高雄富邦馬拉松的運動魅力及歡樂氣氛。

富邦人壽提倡RUN FOR GREEN的永續環境計畫，為每一位完成里程碑的跑者種下一棵樹。（圖片來源：高雄市運發局提供）

今年高富馬持續為淨零碳排目標盡一份心力，不僅活動手冊、完賽證書皆採用電子化方式，跑衣亦以寶特瓶環保紗製作，選手物資全數以紙袋發放，避免過度包裝。此外，賽事車輛也將使用電動前導車及電動機車，實踐環保減碳、友善地球的理念。

高富馬去年成為全臺灣第一個讓輪椅可以上場比賽的馬拉松賽事。（圖片來源：高雄市運發局提供）

高富馬去年成為全臺灣第一個讓輪椅可以上場比賽的馬拉松賽事，與國際接軌，致力實踐運動平權。今年為鼓勵多元族群參與，不僅持續推動競速輪椅組及運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，更規劃將視障組分為男女組別，讓視障組的參賽者擁有跟一般組的參賽權利，落實運動平權，讓高富馬成為全臺灣馬拉松界的驕傲。

「2023高雄富邦馬拉松」總獎金234萬元，現正熱烈報名中，邀請老跑友回歸、新跑友加入，疫情後重新出發，希望號召破萬人參與，報名期限至9月10日23時59分止，跑者可上運動筆記-賽事報名網站（網址https://reurl.cc/eD1mrK），亦可電洽報名客服專線：0908-068225。更多活動報名及賽事相關資訊，請上「高雄富邦馬拉松」FACEBOOK粉絲團或賽事官網(https://khm.com.tw/)查詢，一起到高雄，享受跑步帶來的快樂，體驗高雄的人文風采。