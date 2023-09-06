國民黨立委參選人李明璇今(6日)零時許在臉書PO出多張高雄市前鎮區瑞田街的路況，現場出現嚴重的道路龜裂，且是她的手指兩節能輕鬆伸進去的深度；她更談到，到前鎮小港這段時間，發現居民似乎對道路破洞、龜裂完全不意外，甚至到了一種麻痹的程度，「滿可悲的」。

李明璇在臉書指出，道路龜裂的狀況綿延100公尺長，路面突起至少2至3公分，機車行經鐵定摔車，至於發生原因是地震還是颱風大雨？她認為魔鬼藏在細節中，裂縫不處理好，將來會變成大坑洞，已通知議員一起協助、聯絡相關單位盡快勘查處理，也請將經過瑞田街、瑞日街的人，特別注意安全。

另外，走訪前鎮小港區的這段時間，李明璇說，發現居民似乎對道路破洞、龜裂完全不意外，「甚至到了一種麻痹的程度，滿可悲的」，萬一是管線或箱涵破損、滲漏水挾帶土壤流失，最後造成嚴重意外怎麼辦？但願高雄路平不是「奢求」執政者該積極給市民一條安全回家的路。

李明璇也在臉書留言處透露，旁邊剛好有個造鎮案，正在抽水挖地基，不論是這兩天颱風地震之天災，還是有任何該注意的人為因素，需要高市府盡快派人勘查出裂開的原因！