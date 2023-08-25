"蘇拉"將北轉成"穿心颱"!? 週三四恐直撲台灣

目前台灣附近海面上有兩個颱風舞動，輕颱「蘇拉」步步進逼，將於明（26）日增強為中度颱風，周休假期尚未影響到台灣，各地多雲到晴、高溫上看36度，要注意午後降雨，下周二、下周三（8/29、8/30）蘇拉有可能會穿過台灣，東半部、恆春半島將有顯著大雨，而颱風「丹瑞」則距離較遠，預估其路徑對台造成威脅的機會不高。

氣象局表示，明日各地高溫約32到35度，台北盆地、中南部近山區、花蓮縱谷及台東長濱特別炎熱，高溫恐達36度以上，各地晴到多雲，仍屬有午後雷陣雨的夏季天氣型態，不過午後熱力作用發威，要提防雷陣雨，尤其中南部山區恐怕會有突如其來的強降雨，預估類似的天氣會持續到下周一（8/28）。

氣象預報員曾昭誠指出，今年第9號颱風蘇拉所處的地區有利發展，預估於明日白天增強為中度颱風，下周二、下周三（8/29、8/30）強度達到中颱上限，屆時也是最靠近台灣的時刻，東半部、恆春半島會有顯著大雨，西半部天氣不穩定，可能發布海警，陸警還要觀測颱風的路徑而定。

氣象局分享未來降雨趨勢，26日到28日仍是典型的夏季天氣，午後要提防大雨。（圖／氣象局）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今晚發文指出，蘇拉離台灣較近，28日前仍是持續打轉的狀態，目前預測路徑出現兩種分歧，一種是朝著巴士海峽往西北西通過，最後進入大陸；二是直衝台灣掠過鵝鑾鼻燈再朝大陸前進。不過目前太平洋系統仍有些變化，還是要持續關注。

至於今年第10號颱風丹瑞，在遠洋由東北轉西北，再順著太平洋高壓邊緣移動，過程中可能逐漸減弱或消散，距離台灣非常遠，不會有直接影響，不過其所處的大低壓環流西南側，已有熱帶雲簇發展，未來有機會升格成熱帶擾動或熱帶性低氣壓。