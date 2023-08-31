輕颱海葵明顯南修，未來將不斷增強、轉為中度颱風，暴風圈也會進一步擴大，甚至有可能涵蓋台中以北、花蓮以北地區。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前台灣以東海面能量豐沛，海葵進入後將迅速增強，但因為海葵的移動速度快，吸取能量時間短，巔峰強度達中度颱風中段班機率較高，「可能在下周日（3日）上午通過台北上空」。

台灣颱風論壇分享海葵颱風最新模擬路徑，可能在下周日白天通過台北上空。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，最新海水熱焓量分布圖顯示，目前台灣以東海溫高達30度，海水熱焓量高，暖水池深厚，能量豐沛，若沒有其他因素干擾，海葵跨入後將迅速成長，但因為海葵移動速度快，吸取時間較短，巔峰強度達中度颱風中段班機率較高，至於是否能超乎預期，就得看海葵自己。

台灣颱風論壇分享最新海水熱焓量分布圖。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇分析，目前巴士海峽出現的冷水池，就是蘇拉颱風大迴轉遺留下來的傑作，廣東沿海因為洋流關係不利颱風生存，尤其蘇拉會在香港以南慢行，強度會迅速減弱；另外月初時卡努颱風在東海留下的大範圍冷水坑，經過這段時間後已經恢復許多。

對此，許多網友紛紛回應，「颱風泡溫泉就會變強」、「蘇拉颱風吸走熱量的冷水池真的超級明顯，好漂亮的印痕」、「海葵很懂閃避冷水坑」、「感謝講解～這樣就明白暖水池跟冷水池對於颱風生成的影響了」。