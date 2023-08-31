台灣正逐漸脫離強颱蘇拉的威脅，接著換今年11號海葵強勢來襲，其最新移動路徑明顯南修，專家指出，幾乎是貼近北海岸陸地前進，暴風圈恐怕會籠罩台中以北，已經成為廣義的「西北颱」，而根據氣象局資料，過去西北颱有對台灣帶來嚴重風災、水患的可怕紀錄，不僅為北部、中部帶來風雨，還可能引起海水倒灌，「此種路徑的颱風災情最為嚴重」。

氣象局今日下午公布海葵颱風的最新路徑，已明顯南修，臉書粉專《觀氣象看天氣》發文指出，海葵幾乎貼近北海岸陸地前進，甚至已成為廣義的「西北颱」，接近台灣時強度可能已達中颱規模，影響時間為本周六、下周日（9/2、9/3），若移動速度再慢些，可能到下周一清晨都會為台灣帶來顯著風雨。

該粉專示警，屆時台中以北都有可能籠罩在暴風圈內，若此路徑過台灣確定，西北部將是迎風面，需要特別留意。不過文末該粉專也強調，路徑變數仍然很大，「最後閃的機率還是有的」，明後天路徑會更明朗。

而究竟什麼是西北颱？氣象局「颱風百問」資訊指出，西北颱就是颱風從台灣東方海面向西北方移動，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部及西部地區多吹西北風，這時候又受到地形影響，北部、中部會出現猛烈風雨，再加上風向幾乎與海岸線垂直，積水不易渲洩，甚至有機會引發海水倒灌，此種路徑的颱風災情最為嚴重。

網站資訊顯示，過去西北颱有對台灣帶來嚴重風災、水患的紀錄，民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風，皆為實例，因此台灣北部、東北部及西部地區的民眾對西北颱特別敏感，可謂「談颱色變」。