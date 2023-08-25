AI龍頭輝達（NVIDIA）財報優於預期，帶動AI相關概念股，然而指標股緯創（3231）昨（24）日卻開高走低，今日更是一度逼近跌停，一名大學生哀號，他當沖賣出7張緯創，慘賠將近6萬元，「直接噴掉一整年的生活費」，大喊救命。

原PO在PTT八卦板以「緯創賠掉一年生活費怎麼辦」為題發文，透露自己想趁著開學前「沖一下」，沒想到竟然會發生悲劇，他無奈，理論上出現平盤就應該即時停損，「但腳麻完全跑不掉」，在收盤前10秒忍痛沖掉，崩潰地說，「沒錢讀大學了，救命啊！」

從原PO分享的損益圖可見，股票交易日期為本月24日，他現沖賣出了7千股緯創，成交價為每股123元，已實現總損益為「-59823元」，總損益率為「-6.51%」。

貼文一出，網友紛紛留言揶揄，「超商大夜班等你」、「你很勇喔」、「到底什麼笨蛋在玩現沖？」、「AI還能賠錢喔」、「我能30幾歲退休全職操盤 就是因為不當沖」、「總要有人當燃料囉」、「一個月生活費才5千，隨便去打個工就賺到了」、「你一年只要花6萬？」。

另外，也有人說，「7張賣掉你有85萬現金，你XX跟我哭窮」、「我知道你還有錢」、「你還有94％」、「幹嘛不凹單啊，急什麼」、「可惜了，明天跳空噴出去，沖仔吃不到」。