周三收盤，道瓊指數漲37.57點或0.11%，報34,890.24點。標普500指數漲17.24點或0.38%，報4,514.87點。那斯達克指數漲75.55點或0.54%，報14,019.31點。費城半導體指數漲14.35點或0.40%，報3,643.92點。

ADP就業報告顯示8月美國民間就業新增17.7萬人，較7月修訂後的增加37.1萬人大幅減少，並少於市場預估的19.5萬人，顯示就業市場走軟。

新發布的國內生產毛額（GDP）數據顯示美國經濟在第二季成長2.1%，低於先前公布的初值2.4%。

聯準會再度升息的預期降溫，美國公債殖利率一度觸及3周低點，惟在震盪交易後幾近收平，10年期債息報4.1178%。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅公用事業股（跌0.43%）、醫療保健股（跌0.03%）收黑。科技股漲0.83%，表現最佳；其次為能源股漲0.51%。

輝達（Nvidia）漲近1%，股價再創歷史收盤新高，也是市場交投最熱絡的個股，單日成交值達355億美元。

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲1.92%，Alphabet漲0.97%。

台股ADR方面，台積電跌0.32%，聯電漲1.25%，日月光漲0.24%，中華電信跌0.51%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小跌0.15%。

根據芝商所FedWatch工具，操盤手預期聯準會9月維持利率不變的機率接近89%，較前一日的86%攀升；11月也不升息的押注從約52%升高至54%。

市場將關注周四發布的個人消費支出（PCE）價格指數，這是聯準會偏好的通膨指標。周五發布的非農就業報告也將成為市場焦點。這兩項關鍵數據提供更多有關利率走向的線索。

隨著勞動節（9/4）周末連續假期到來，市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為90億股，過去20日均量為106億股。

標普500指數上漲與下跌股數比為1.9：1。

標普500指數有24檔成分股創新高、1檔創新低。那斯達克指數有70檔成分股創新高、76檔創新低。