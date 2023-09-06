民眾黨總統參選人柯文哲今召開「投資健康、有效醫療、永續健保」記者會，柯文哲主張醫療衛生支出提高至GDP的8％，並主張開放自費市場，減少健保壓力。（楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今召開「投資健康、有效醫療、永續健保」記者會，柯文哲主張醫療衛生支出提高至GDP的8％，並主張開放自費市場，減少健保壓力。

柯文哲主張醫療衛生支出占GDP的8％，但他坦言不認為上任第1年加到8％，從6.6％逐年增加，比方做全責護理、打疫苗，這些錢不要再去吃健保的錢，要從增加的錢處理。

柯文哲表示，現在推全責護理，想要從健保總額擠出來，大家都不會同意，疫苗使用、全責護理等原則上不要再用健保，最終目標是醫療衛生支出達到8％。

柯文哲也說，病人來看門診，沒有拿個藥物、抽個血，問一問就收門診費，就覺得很不爽，沒有看到醫生，這就是對智慧財產權不太尊重，因此建立智慧財產權概念，不讓健保支出流於藥費、檢查費，並落實家醫、轉診、分級、論件計酬。

柯文哲表示，放寬自費市場，因為健保錢就有限，所以千方百計減少健保支出，美國FDA通過的藥，到台灣拿到藥物許可證，要申請健保給付700多天，他主張如果在台灣拿到藥證許可，開放自費市場，每個醫院自費項目上網公開，公開透明減少很多問題。

柯文哲認為，不應為了減少新藥、新醫材上市故意拖2年多，沒有必要，核定健保給付前，先開放自費市場，讓健保與自費市場並行。

對於如何落實政策，柯文哲指出，目標是不生病，生病只得小病，得小病不會大病，得大病不會死，現在花太多時間處理「得大病不會死」像是運動減重、戒菸、疫苗，健康教育，要把醫療往前推到保健。

至於錢從哪裡來，柯文哲說，醫療衛生收入大概三個來源，健保、自費市場、公共衛生支出，公共衛生支屬於國家，該付的還是要付， 從國家總預算去挪，並主張開放自費市場，可以減少健保壓力，醫療本業不夠，靠美食街、停車場賺錢，第一有市場機制，也可以促進台灣醫療產業發展，減少醫院在財務上的負擔，千萬不要擠壓目前健保。