新冠肺炎疫情帶動了視訊診療的發展，中央健保署規劃，明年將擴大居家醫療的適用對象、服務範圍，從過去傳統的在家，擴充到長照機構的住民、居家透析病患，另也不再受限於山地、離島地區，都會區的長者也可適用。健保署預計明年第1季展開試辦，第1階段預算規模介於2～3億間。

健保署長石崇良今出席2023「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」時表示，台灣現在面臨最大的挑戰是人口結構的劇烈變化，65歲以上人口已突破17％，3年後的2025年，將超過20％，2040年則會到達30％，是快速老化的國家。

長者照護上，交通是一大問題。石崇良表示，高齡化的趨勢下，失能人口也會增加，要讓病人得到好的照護，參考國外經驗，大概都是往居家照護發展。居家照護需要3個配套，除了傳統的居家訪視，還要搭配遠距醫療、遠距監測的鐵三角，才能讓病患在家中得到和醫院一樣的照護。

石崇良預告，明年起，健保的居家醫療將朝2方向擴充，首先是適用場域的增加，從傳統的在家，擴充到長照機構的住民，以及居家透析病人。第2，服務範圍也會擴大，過去的遠距醫療局限在山地、離島地區，但在人口老化之下，都會區的長者也有居家照護的需要，要搭配遠距醫療儀器提供，因此健保署將會擴充遠距醫療的服務。

要推動試辦計畫，需要經過2道程序。石崇良表示，第1是預算的爭取，現在中央已在談明年健保總額範圍，初估第1階段的試辦需要2～3億元規模。另外健保署也組成專家小組，召集居家醫療的學會、居家護理的專家，還有社區醫院，一起合作討論試辦模式，最快明年第1季開始試辦，都會區、鄉區都會受惠。

石崇良表示，既有的居家醫療適用對象大概介於7～8萬之間，這些都是受惠者，明年起，已在長照機構的住民也可以適用，這些住民的問題以感染症最多，再來是褥瘡的照護，他們都可以透過視訊診療，加上護理人員的訪視來得到服務，這類人數很多，現在大概有20萬左右，實際受惠數待確認。試辦計畫上路後，健保署將視執行情形，滾動式調整作法。