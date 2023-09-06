由於投資人看好聯準會的鷹派立場可能放軟，上周美股主要指數全面收高，但本周開局這樣的樂觀情緒有所消退。

美國公債殖利率上揚，因數據顯示經濟仍然強韌，以及近來油價走強恐不利於聯準會抑制通膨。

高盛將未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性從20%下修至15%。

周二收盤，道瓊指數跌195.74點或0.56%，報34,641.97點。標普500指數跌18.94點或0.42%，報4,496.83點。那斯達克指數跌10.86點或0.08%，報14,020.95點。費城半導體指數漲0.96點或0.03%，報3,683.79點。

標普500指數11大類股跌多漲少。能源股上漲0.5%，漲幅最大，盤中一度觸及約7個月高點。沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布延長自願減供的計畫，帶動油價創下去年11月以來新高。

科技股漲0.39%，表現抗跌。

對經濟情勢敏感的原材料和工業股分別下挫1.8%和1.7%，對利率敏感的公用事業股下挫1.5%，成為表現最疲弱的三個族群。

道瓊運輸股指數大跌2.2%，主要受航空股下跌拖累，因油價上漲意味著燃油成本增加。標普1500航空股指數收跌2.4%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為3.31：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.28：1。

標普500指數有12檔成份股觸及52周新高、25檔創新低。那斯達克指數有50檔觸及52周新高、142檔創新低。

勞動節周末連假後的交易量相對清淡，美國交易所成交量總計為95.4億股，過去20個日均量為102.6億股。