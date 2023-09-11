在科技股帶動下，周一（11日）美股3大指數同步走高。美國聯準會（Fed）傳出下周可能不會升息，更提振投資人情緒。電動車大廠特斯拉早盤飆漲逾7%，摩根士丹利看好Dojo超級電腦有助其開啟新的潛在市場，不但上調其股票評級，更將其目標股價從250美元上調至400美元。

截至台北時間11日晚間11點20分，道瓊工業指數上漲25.17點（或0.07%），暫報34601.76點；那斯達克指數上漲84.44點（或0.61%），暫報13845.97點；標普500指數上漲14.41點（或0.32%），暫報4471.90點；費城半導體指數下跌32.13點（或0.90%），暫報3533.87點。

5大科技巨頭漲跌互見，谷歌母公司Alphabet小跌0.14%，蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta與微軟均上漲。半導體類股方面，輝達仍延續上周的跌勢，早盤跌2.26%，超微跌2.81%，台積電ADR跌0.13%，聯電ADR上漲0.85%。

美國晶片大廠高通11日宣布，已與蘋果達成協議，將延長向蘋果提供5G晶片3年至2026年。協議利多激勵高通股價早盤大漲逾4%。