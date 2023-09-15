永豐期貨表示，由於通膨數據出爐，使短期不確定因素解除，美股跳漲帶動台股週四以長紅K棒向上墊高，並完全回補9/6黑K跌幅，目前指數仍在季線及半年線間積極防守，而PPI數據公布後的影響也是關注焦點。

《日股》美股收紅 日股走高
《國際金融》美股贏者全拿 放空這族群狠賺130億美元
《金融》美股Q3起獲利加速 ESG股補漲行情可期
#台指期 #轉為 #淨多單 #美股 #正價差