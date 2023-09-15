永豐期貨表示，由於通膨數據出爐，使短期不確定因素解除，美股跳漲帶動台股週四以長紅K棒向上墊高，並完全回補9/6黑K跌幅，目前指數仍在季線及半年線間積極防守，而PPI數據公布後的影響也是關注焦點。
《期貨》美股收漲 台股三大指期聯袂開高
周四美股主要指數全面收高。9月台指期今日開盤上漲12點，為16848點，金融期及電子期攜手開高。 永豐期貨指出，台指期週四上漲257點至16836點。價差方面，台指期轉為正價差28.44點，電子期轉為正價差0.87點，金融期正價差縮至1.7點。現貨部分，三大法人買超243.37億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2259口，使留倉部位轉為淨多單521口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2603口，使留倉部位轉為淨多單1936口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1651口至-12096口。
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