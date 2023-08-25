吃不完打包錯了嗎？一名網友表示，日前公司聚餐同事大多都在聊天、談公事，幾乎沒有什麼人動筷吃東西，他覺得剩下的料理倒掉也是可惜，乾脆請服務生幫他全部打包，未料這個舉動卻讓一旁的人狂酸「到底多窮」，他將事件PO上網路分享後，引來一票人力挺，甚至有人大嘆：「年輕人就是臉皮薄」。

原PO在PTT八卦板發文表示，日前公司聚餐到某間要價不斐的海鮮餐廳，一整桌佳餚約花費1萬元左右，但同事大多都在飲酒聊天，沒什麼人動筷子，因此聚餐結束後，原PO將剩下來的餐點全數打包回家。

沒想到，同事看到他的舉動竟然狂酸，「到底多窮才要打包？」讓原PO的內心有些受傷，認為整桌餐點幾乎都沒人吃，直接丟掉實在很浪費，原PO也為此特地上網發問，「是不是現在年輕人覺得打包很丟臉啊？」

貼文一出，眾網友紛紛留言力挺，「不會丟臉，只是處理很麻煩，有人能帶就幫大忙了」、「包回去多爽，省一餐錢」、「打包跟窮有什麼關係」、「只能說年輕人就是臉皮薄，我年收好幾百都親戚都嘛照樣打包，再加熱吃」、「根本沒有人會在意這個」、「我都包到機車快載不動，可以吃一星期」。

另外，也有網友分享不想打包食物回家的原因，「要看什麼菜，有些放隔夜吃不太好」、「打包口水」、「有人不打包是因為住處沒冰箱，保存不易」。

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