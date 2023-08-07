一名網友分享，最近發現一個超省錢的停車法，全聯停車場規定1小時40元，但只要消費就可以免費停車半小時，因此他到附近辦事的時候，就把車子停在全聯停車場，回來以後進去全聯買熱美式，扣除掉自備杯子的優惠，等於花17元買到咖啡，又成功解鎖免費停車半小時的優惠，引起網友討論，但有內行網友指出，有些全聯針對免費停車半小時的優惠，有設定限制低消，為免費停車入場購物反而更貴。

一名網友昨天在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，最近去辦事意外發現了一個超省的停車方法，辦事的地方附近剛好有一間全聯，因此他先把車停在全聯的停車場，入口處寫著每小時40元，但只要有消費就可享有半小時免費停車。

原PO表示，他準備離場前，看了看時間還沒滿半小時，因此進去全聯買了一杯25元的熱美式，剛好有買一送一的優惠，且自帶杯子可以再折8元，等於17元買了2杯咖啡又省下40元停車費，超省作法讓他忍不住懷疑自己這樣會不會太摳。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO是省錢達人，在全聯停車也有進去消費，一切都按照規則，所以完全沒問題。「符合遊戲規則，沒毛病」、「總比上次那個把車停全聯去別的地方逛，還嫌全聯免費停車只有2小時的人好」、「店員還會很高興，因為終於有咖啡業績了」、「合乎規則，快進快出，也有消費，沒毛病啊！」

不過有網友提醒，每間全聯的規則不太一樣，有些只要消費就可以免費停車半小時，但有些則有限制最低消費，所以原PO的方法不一定適用於所有店家。