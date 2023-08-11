美股主要指數今天多半收高。儘管最新數據顯示，美國7月消費者物價年增3.2%，是13個月來首度回升，但這項溫和數據或可支持央行在下次政策會議讓利率按兵不動。

道瓊工業指數上漲52.79點或0.15%，以35176.15點作收。

標準普爾500指數小漲1.12點或0.03%，收4468.83點。

科技股那斯達克指數上揚15.96點或0.12%，收13737.98點。

費城半導體指數下跌13.46點或0.37%，收3597.02點。（譯者：楊昭彥）1120811