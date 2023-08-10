周二紐約聯準銀行公布季度家庭債務與信貸報告，截至第二季底，美國民眾未償還信用卡債務餘額首度突破1兆元，達到1.03兆美元。信用卡逾放比升至11年高點。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，美國央行可能已經來到可以維持利率不變的階段，但他也表示近期內不太可能降息。

據芝商所FedWatch工具，市場認為聯準會9月不升息的可能性為86.5%。

周三收盤，道瓊指數下跌191.13點或0.54%，報35,123.36點。標普500指數跌31.67點或0.70%，報4,467.71點。那斯達克指數跌162.31點或1.17%，報13,722.02點。費城半導體指數跌68.95點或1.87%，報3,610.48點。

標普500指數前11大類股跌多漲少。受油價大漲激勵，能源股表現最佳，終場收漲1.22%，並觸及近6個月新高。

科技股跌1.51%、通訊服務類股跌1.24%，跌幅最大。今年引領美股走高、對利率敏感的巨型成長股與科技股表現疲弱，輝達、蘋果和特斯拉跌幅介於0.8%至4.8%。

大型銀行延續前一日跌勢，金融股跌0.78%，美國銀行跌0.8%，富國銀行跌1.3%。

台股ADR漲跌互見，台積電跌0.54%，聯電跌0.42%，日月光漲0.53%，中華電信漲0.19%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數幾近收平。

美國7月CPI估將略高於去年同期；與6月相比估上漲0.2%，和6月份的月漲幅相當。

美國交易所成交量為110.6億股，過去20日全日均量為108.9億股。

紐約證交所下跌與上漲股票比為1.18：1。那斯達克交易所下跌與上漲股票比為1.63：1。

標普500指數有16檔創下52周新高、7檔創新低。那斯達克指數有60檔創52周新高、178檔創新低。