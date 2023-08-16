樺漢每個五年展開新的發展史，董事長朱復銓於樺漢2014年以來即以「Solutions for a Smart Future」，「創新智能科技、創意人類生活」為公司願景之核心目標，從「硬、軟、雲、網、端」全方位結合，並以「多元多角模式」擴大全球市場版圖，締造集團營運穩健向上成長動能，加上近年來積極落實高毛利產品組合，具體成果效益逐步發揮，不僅在科技演進至AI世代上超前部署，亦在2023年上半年之整體營運表現已明顯開展，創造樺漢今年上半年繳出三率三升，賺進EPS 9.79元、改寫歷史同期新高，且整體負債比率也自今年年初的64.2%降低至60.8%，個體負債比率更從49.3%降至38.8%的成績。

樺漢啟動可轉換公司債，CB5金額30億元新台幣，CB5轉換價295元，負債比影響60.8%小於等於61.8%，資金用途上聚焦四大轉型增值，為數位、AI、能源、資安；對內對外投資如儲能系統與AI軟體等。樺漢也強調未來三年暫無募資規劃，但會做策略結合。樺漢也提到，公司主要廠還是在大陸兩廠，負責大陸市場；馬來西亞、越南廠也已在出貨當中。

樺漢表示，從公司ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台三大產品的上半年銷售業績比重分別來看，工控設計+系統整合43%、利基產品+軟硬整合49%、軟硬體方案之訂閱式服務8%，明顯可見受惠於智慧製造、交通、醫療與軍工，帶動利基產品軟硬整合上半年營收比重年增加14個百分點，而又得益於智慧物聯網、能源管理系統的訂單合作需求增溫，挹注毛利率區間界於35-60%的軟硬體方案之訂閱式服務營收比重，年增加2個百分點，高毛利率的雙引擎動能，是推進樺漢上半年整體毛利率較去年同期的19.5%增加0.1個百分點、達19.6%之關鍵。

樺漢持續深化AI + IIoT (AIoT) Solutions的應用領域範圍，看好全球Edge AI與Cloud AI市場規模高達1870億美金，以及全球節能與儲能系統市場規模逾940億美金的龐大商機，積極推進IPC3.0硬軟整合、雲網結合之轉型升級，整合三大事業以及合作夥伴的產品技術(X86+ARM、軟硬整合、AIoT雲網結合)、資源整合(技術+產品、供應鏈+製造、全球行銷)，以「數位、AI、能源、資安」四大轉型增值，以及在地供應鏈集中的需求，聚焦包括智慧製造、城市與園區等十大應用，提供包括AIoT、Edge AI、生成式AI、混合雲平台與ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)新商模方案，有望堆高樺漢來自「軟硬體方案之訂閱式服務收入」持續增加，進一步帶動公司整體毛利率表現持續精進。