回顧00878成立3年間(2020/7/20~2023/8/18)，其追蹤指數累計含息報酬達75.03%，超過台灣加權指數的51.65%，表現優於大盤。雖然參與00878存股領息的投資人踴躍，但國泰投信ETF研究團隊也建議，長期進行「存股」，其實最重要的並不是只單看殖利率或配息頻率，因為配息率並不代表ETF的報酬率，反而「總報酬」、「產業分散性」、「持股的體質與屬性」、「費用率」等，可能是影響長期存股成果更重要因素。

國泰永續高股息ETF(00878)經理人游日傑也指出，存股其實是一個長期理財的過程，因此應秉持「莫忘初衷」的原則，建議投資人可朝兩方面著手，實現投資目標：

一、先求穩再求勝：以長期存股的目的來說，抱得住、抱得久，其實往往比短期賺得多，來得更重要。挑選核心存股標的時，應留意該ETF選股的屬性是否產業夠分散，不會過於單一，同時是否訴求投資平穩營運、永續經營的公司，相關的條件可提供投資人長期安全的持股，波動性較小。

二、價值與成長兼具：00878這類高股息ETF較偏向價值型投資標的，但價值型投資並非表示只漲不跌，或擁有特別強的爆發力，以投資組合資產配置的角度來說，若以台股為主要投資市場，也可將部分的資金利用台股拉回之際，佈局「市值型」ETF追求成長性。與00878同為追蹤MSCI指數的「姊妹檔」台股ETF-國泰台灣領袖50 ETF (00922)即為可留意標的，00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，鎖定台股中的大市值企業，並評比低碳轉型浪潮下的應對能力，篩選出50家企業，甚具前瞻性。目前00922之經理費為0.2%，相較其他台股ETF低廉，買入價格親民，小資族好入手，亦適合做為存股標的，為投組增添未來成長性 !