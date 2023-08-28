大陸證監會27日救市，宣布28日起將市場期盼已久的股票交易印花稅減半，預估約可讓利人民幣1300億元。此外，還調降融資保證金比例、限制企業高管減持股份等多項措施，希望激勵滬深兩市止跌反彈。

中國A股市場滬指今早盤大漲逾5%，港股也勁揚3%以上，中國政府周日宣布調降股票交易印花稅，為2008年以來首次調降，力圖挽救持續低迷的股市。

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