大陸證監會27日救市，宣布28日起將市場期盼已久的股票交易印花稅減半，預估約可讓利人民幣1300億元。此外，還調降融資保證金比例、限制企業高管減持股份等多項措施，希望激勵滬深兩市止跌反彈。
中國A股市場滬指今早盤大漲逾5%，港股也勁揚3%以上，中國政府周日宣布調降股票交易印花稅，為2008年以來首次調降，力圖挽救持續低迷的股市。
陸股受到政策利好加持，今早A股勁揚；而台股掛牌的陸股ETF今早也同步翻揚，陸股槓桿型ETF今早多檔都大漲逾5個百分點，而原型ETF也勁揚逾3個百分點。早盤這3檔槓桿型ETF大漲逾6個百分點，包括富邦上証正2(00633L)，元大滬深300正2(00637L)，國泰中國A50正2(00655L)；而原型陸股ETF中，永豐中國科技50大(00887)，元大MSCIA股(00739)也漲逾4個百分點。
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