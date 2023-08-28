陸股受到政策利好加持，今早A股勁揚；而台股掛牌的陸股ETF今早也同步翻揚，陸股槓桿型ETF今早多檔都大漲逾5個百分點，而原型ETF也勁揚逾3個百分點。早盤這3檔槓桿型ETF大漲逾6個百分點，包括富邦上証正2(00633L)，元大滬深300正2(00637L)，國泰中國A50正2(00655L)；而原型陸股ETF中，永豐中國科技50大(00887)，元大MSCIA股(00739)也漲逾4個百分點。