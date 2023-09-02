海葵路徑持續南修，最新資料預估明（3日）晚從台東縣登陸，後期因大氣環境複雜，不確定性相當大，各地都要隨時留意颱風帶來的威脅。氣象專家貼出8／30至9／1歐洲模式模擬的海葵路徑，短短48小時，一路往南修正至少500公里以上。

「海葵修很大！」氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，從歐洲模式模擬颱風路徑機率系集結果來看，自8／30至9／1，海葵路徑持續南修，預期從北部外海、宜蘭、花蓮，最後到台東登陸，「短短48小時，修正幅度至少500公里以上。」

粉專直言，現階段模式對於當時環境變化的掌握能力與穩定性，還有很大的精進空間；另一方面也突顯，在此季節季風低壓帶內的擾動變化以及其對環境的干擾、影響非常敏感。

海葵目前中心位置在鵝鑾鼻的東方約600公里海面上，以每小時17公里速度向西北西轉西進行。氣象局預計在今上午11點30分發布陸上颱風警報，中心預計明晚於台東登陸，後天（4日）清晨出海，路徑不排除再南修。