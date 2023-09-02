海葵預計明（3日）晚從台東登陸，後天（4日）清晨出海，出海後可能在台灣海峽滯留2、3天，氣象專家直言，「這個預報要是成真，真的事情大條！」因為就算颱風逐漸減弱，中南部及澎湖地區還會連續下好幾天的大雨，「痛苦的是後半段」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，海葵目前最新預測是登陸花東地區，也許會再往南修，但不改變周末東部直迎強風豪雨的事實，「但登陸與否，似乎慢慢不是重點，因為更大的麻煩在後頭。」

粉專表示，包含台灣在內，各國最新的預報都認為海葵越過台灣後，會直接在台灣海峽停下來，而且一停就是2、3天；「這個預報要是成真，真的事情大條，就算颱風會漸漸減弱下去，中南部、澎湖不知道要連吃幾天的大雨。」提醒這次可能會是長期抗戰，呼籲民眾趕緊做好防颱準備。

氣象局指出，海葵出海後會持續滯留在台灣海峽，中南部地區將出現長時間降雨，目前預估至少有豪雨等級的雨勢。