受低壓帶影響，高雄市下午開始出現豪大雨，尤其傍晚下班尖峰時間雨勢狂瀉，造成鳥松區及左營區出現積淹水狀況，警方到場交通疏導並拉起封鎖線警戒，積水不久後順利退去。

仁武分局鳥松分駐所於今天傍晚下班時段接獲民眾報案，指鳥松區中正路400巷口與仁武區鳳仁路2巷交界處有積水情事，經派員前往查處，發現該路段積水約10公分，員警現場交通疏導並拉起封鎖線警戒，積水並順利於10分後退去。

根據高雄氣象站統計，在1小時累積雨量達40毫米以上地區，為左營區41.5毫米最多；左營區新莊仔路和博愛路口及新莊仔路和華夏路口出現汽機車道積水狀況，水深達半個輪胎高，不僅汽車駛過濺起高高水花，機車騎士路過也都須繞道而行。

警方針對積水地方，除現場實施交通管制及指揮疏導外，聯繫警廣通知駕駛人雨天注意行車安全。警方呼籲，下雨天請用路人多加注意路況並減速慢行，如有需要請立即撥打110報案專線，由警方及時到場提供協助。