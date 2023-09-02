男報案遭竊1萬4000警調監視器一看 失主笑了

北市捷運警察隊日前在接獲民眾報案，表示他在忠孝新生站領了1萬4000元，到江子翠站旁超商要繳錢時，卻發現不翼而飛，讓他心急如焚，警方獲報沿路調閱監視器，最後發現對方在ATM提款時，根本忘記領走，現鈔後來被機器收回，男子獲知沒掉錢喜逐顏開，不斷感謝捷警的熱心協助。

捷運警察隊第四分隊巡佐洪敏耀、警員劉宏益，日前擔服巡邏勤務時，獲報捷運江子翠站有民眾現金遺失，到場詢問時，男子神色慌張、表示他在忠孝新生站提款機，領了1萬4000元，後來搭乘捷運至江子翠站下車，在附近超商繳款時，卻發現現金全部不見了。

員警見狀耐心安撫對方情緒，並引導他回想領錢動線，隨後沿路調閱周遭監視器，最後看到他在提款機提領操作結束後，根本沒把錢拿走，ATM提款機因保護機制自動闔上，警方並撥打銀行客服，確認提領的款項沒有短少，民眾這時才放下心，並不斷向警致謝。

捷運警察隊統計2023年1月至8月，捷運內受理ATM領錢後疏忽大意、忘記取走案件共有4起，總金額2萬3700元，警方呼籲，民眾於提款時要仔細核對輸入金額、轉帳的帳號等資料，領取現金後，務必再次確認鈔票、提款卡是否均有取回，減少遺失或失竊風險，如不慎遺失物品，可向站務、保全人員或捷運警察反映、求助。