怪颱海葵兩度登陸，造成高雄多個行政區大停電，主要以美濃、鳳山、大社為主，截至今（4）日早上10時，仍有逾1.1萬戶停電中。（台電提供）

怪颱海葵兩度登陸，造成高雄多個行政區大停電，主要以美濃、鳳山、大社為主，截至今（4）日早上10時，仍有逾1.1萬戶停電中。（台電提供）

怪颱海葵兩度登陸，造成高雄多個行政區大停電，主要以美濃、鳳山、大社為主，截至今（4）日早上10時，仍有逾1.1萬戶停電中，台電已派員積極搶修，並洽鄰近區處支援搶修作業，以盡速恢復供電。

根據台電官網顯示，高雄截至今早10時，曾經停電戶數一度達到6萬9837戶，目前仍有1萬1457戶仍停電，其中以美濃區3953戶占最大宗、其次是鳳山區2881戶、第3則為大社的2628戶。

台電高雄區處指出，主要停電原因多數皆因山區樹竹壓線引起，動員146位工程人員、52位包商人員、47輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，持續全力、不眠不休進行電力修復。

台電鳳山區處表示，此次颱風橫掃高雄地區，風勢一度達11級強風，造成許多條高壓電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌壓損電線及橫倒道路，阻礙搶修車輛通行，以致影響復電進度，還請用戶耐心等候。

為增進搶修效率，台電鳳山區處與高雄市政府加強配合聯繫，建立聯絡管道與機制，協助清除路樹及搶通坍方道路，以加快復電速度。台電鳳山區處目前除加派承攬商投入搶修外，並由鄰近區處派員支援搶修作業，力拚全面供電。

台電鳳山區處指出，電力搶修工作須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，但搶修進度仍會受停電範圍、交通路況及風雨影響，還請遇停電狀況的民眾多多體諒。