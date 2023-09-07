日本政府兒童家庭廳今天公布，2022年度全國接獲虐待兒童的通報案件速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）達21萬9170件，再創新高之餘也是連續32年呈增加趨勢。

日本朝日新聞報導，在通報案件的類別中最多為「心理虐待」案件，達12萬9484件，占全體59.1%；其次為「身體虐待」5萬1679件，占全體23.6%；「疏忽」（放棄育兒）3萬5556件，占全體16.2%；妨害性自主有2451件，占全體1.1%。

全體通報案件中由警察等通報的數量最多，達11萬2965件，占51.5%；由鄰居、熟人通報2萬4174件次之，占11%；由家人通報1萬8436件，占8.4%；由學校通報1萬4987件，占6.8%。

兒童家庭廳分析，虐童案件通報數量增加是因為警方通報增加，且相關機構防治虐兒的意識及敏感度增加所致。

2022年度的虐童通報數比2021年度增加1萬1510件，之中有超過8成（9861件）是由警察等機關所通報。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120907

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。