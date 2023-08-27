連續辦理第7年的馬來西亞台灣形象展，紀錄兩國於多個領域的合作成果。展望未來，貿協相信台馬合作將在更多領域迎來新的突破、攜手攀越更高的高峰。本年度第三站台灣形象展將於10月5日至7日於印度孟買國際展覽中心辦理。

馬來西亞台灣形象展當中，關於智慧製造與綠色技術特別讓馬國買主驚艷，例如展奕金屬原為金屬加工業者，將自家生產線的智慧解決方案開發成模組化商品，可客製化並降低成本，1萬馬幣即可開始進行數位化，特別適合中小企業，現場獲多家系統業者爭取成為其代理；億高科技的隔熱膜加上軟硬體整合服務，幫助合作的當地最大連鎖賣場有效節電30%，本次展出也吸引馬國前五大建商之一前來洽談合作。

此外，大馬政府已嚴格禁止商家提供膠袋和塑膠餐具，因台灣業者研發的環保餐具獲得買主青睞，其中常茂企業並已與馬國業者簽訂馬來西亞、新加坡和汶萊3國之代理合約。而馬來西亞回教人口占總人口六成，清真食品市場充滿商機，台灣清真中心也帶來台灣優質清真食品企業前往推廣。台灣的醫療服務和技術成為馬來西亞民眾海外就醫的目標國家，例如長庚醫院的質子治療、中國附醫的VR針灸教學都獲不少民眾詢問。