蘭遮博物館將於9月23日展出近2年安平地區考古出土文物，作為揭開台南400活動的序幕。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

17世紀前中期來自中國價值較高且精細的「江西景德鎮瓷器(卡拉克瓷盤)」。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府文化局近2年於熱蘭遮堡及周邊區域、大員市鎮考古挖掘出土許多文物，其中光是從17世紀到日據時期瓷器就多達2000多件，迎接「台南400」即將到來，文化局配合「熱蘭遮博物館」常設展更新，並選在距離2024年倒數第100天的9月23日，公開亮相隱藏於台南地底的豐富歷史文化。

文化局表示，400年前荷蘭人於安平設貿易據點，建立熱蘭遮堡與大員市鎮，開啟台灣躍上世界的歷史契機。台南市政府與成功大學考古學研究所合作，於安平地區（原熱蘭遮堡及其周遭區域、大員市鎮範圍）陸續進行調查研究及考古發掘，本次博物館展出新出土文物即為2020年至2021年間所發掘文物。

最受矚目的的當數從17世紀到日據時期的2000多件瓷器，包括17世紀前中期來自中國價值較高且精細的「江西景德鎮瓷器(卡拉克瓷盤)」以及較為粗製的「漳州窯瓷器」、17世紀中後期「日本肥前燒外銷瓷」、18世紀至19世紀前期的「福建窯青花瓷（如靈芝紋青花碗、盤)」，還有日據時期瓷器「臺製鶴紋碗」等不同年代瓷器，出土位置分布於今安平路與效忠街交界處東側、國勝路西側公園用地等處。

文化局指出，這些出土瓷類遺物反映安平地區作為台灣面臨外來勢力到來的衝擊與占領的第一站，各歷史時期的物質文化及東亞、東南亞地區的政治經濟局面。從荷治時期進入世界貿易體系，成為中國輸出貨物轉運到歐洲與東南亞的樞紐，轉運超過400萬件中國瓷器抵達東南亞群島、中南半島及日本等地。

為了讓更多民眾看見隱藏在台南地底這片土地下、不同年代、不同樣式器皿碎片所代表的歷史面貌、生活日常及400年故事，籌備2年的「熱蘭遮博物館」將於9月23日開幕，以此展覽作為揭開「台南400」系列活動的序幕。