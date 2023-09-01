近年ETF規模及投資人逐漸擴增，為避免大額申購稀釋原受益人配息，有投信業者提議透過建立收益平準金機制因應。據金管會統計，目前有收益分配的ETF共146檔，其中23檔有建立收益平準金機制。

由於ETF收益平準金類似股本溢價，有投資人質疑部分ETF標榜高股息，卻動用過高比例的收益平準金來分配收益，無異拿後進投資人帶來的溢價配息給所有受益人，有誘導新資金加入作為配息來源的「龐氏騙局」嫌疑，因此向金管會提出檢舉。

證期局副局長高晶萍對此坦言，目前對ETF收益平準金機制並未訂定任何動用規範，金管會已注意到有ETF動用收益平準金來穩住配息率狀況，已請證交所及投信投顧公會蒐集資訊，研議建立收益平準金動用通則規範，並強化資訊揭露，目前尚未定案。

高晶萍表示，金管會主要往2大方向強化管理，一是針對收益平準金使用原則及方式訂定明確規範，並建立參考範例，二是強化相關資訊揭露。金管會官員指出，就金管會監理立場，自然希望ETF能回歸本質，以取得的股利及債息配息。