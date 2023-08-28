元大投信表示，本季日本GDP大增，主因有三：一為日本汽車出口激增；二為疫情解封後，訪日旅客消費，且本次校正後的GDP實際值達560.7兆日圓，遠高於新冠肺炎疫情前的水準，創下歷史新高紀錄；三為受惠日圓貶值，海外資金流入日本股票動能強勁。加上巴菲特日前公開表示看好日股表現、將持續加碼日股，也使得國人近期對日本投資的興趣大幅增加。

國人錢進日本，除了旅遊消費外，也能夠透過「投資日本」掌握日本經濟復甦趨勢。觀察台灣最具代表性的日股ETF-元大日經225(00661)，可發現根據證交所截至7月底近一個月交易量相較於近一年來大幅增加近7倍，另根據統計，元大日經225ETF績效近3個月成長14.3%、今年以來成長27.5%、近3年來成長53.5%，顯示日股在日本企業成長帶動下價值已大幅提升，並吸引國人布局形成投資風潮。

除ETF之外，剛於7月初募集成立的「元大日本龍頭企業基金」，今年7月3日首次募集即一舉成為國內最大的日股基金，因應國人投資需求「元大日本龍頭企業基金」再度開放申購，建議投資人資產配置可將部分資金投入台股以外的市場，在不同國家的龍頭企業引領下，可望為投資組合帶來更多元的成長獲利潛力。