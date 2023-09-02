黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員、東北亞戰略研究院首席專家笪志剛2日在大陸《環球時報》撰文指出，中國駐日大使館近日表示，在中國抵制日本啟動福島核汙水排海後，使館接到大量當地騷擾電話，甚至有右翼反中勢力在使館門前滋擾鬧事等。令人不得不想到中日兩國三個必須徹底澄清和高度重視的前置問題。

笪志剛表示，一是日本一直指責中方藉福島核汙染水排海事件煽動國內民族主義情緒，但實際上日本是在倒打一耙。日本從8月24日開始向海洋排放核汙水以來，在中韓等相關國家引發廣泛擔憂，這一切均源於日本排汙入海的危害在先，是非曲直有著簡單明瞭的因果關係。倒是日方明顯倒打一耙的民族主義情緒和肆無忌憚的滋事舉動，讓人產生「賊喊捉賊」質疑。

二是日本一直沒有向包括本國民眾在內的國際社會，作出關於排汙入海的具有說服力的充分說明，因此本國的民怨與抗議不斷增多。現階段，圍繞福島核汙水排海的危害眾說紛紜，尤其是至少長達30年的排海舉動對海洋生態乃至人類健康的潛在以及累積危害，圍繞放射性物質沉積會否異變等，尚未得出科學結論。日本必須持續作出客觀的監測、實事求是的說明，和有責任感的基本態度。

三是日本一直渲染本國駐中機構和在大陸日本人「面臨風險」，但對如此騷擾和圍攻中國駐日使館的行徑又做何解釋？一些日本媒體宣稱《維也納外交公約》受到侵害，話裡話外指責中國民眾的言辭及行為激進等等。但現在看日方這些對中國駐日使館的滋擾，言辭具有攻擊性，行動具有衝擊性，從屬性看更是缺乏良知的鬧劇。

笪志剛認為，如何有效處理這一波輿情發酵，建議日本政府要拿出肇始國應該有的態度來。首先，日本政府需要以真誠的態度，向國際社會作出令人信服的充分說明。迄今為止，中國政府針對日本核汙染水排海所作出的批評和呼籲，均是基於有理有據有節的外交姿態展開的，也希望日本能夠拿出令人信服的說明，更要拿出誠懇的態度。

中國外交部發言人汪文斌8月31日曾重申，一直以來，中方始終基於科學和事實，在雙多邊交流當中反復向日方表達中方專業部門的意見和關切。中國、俄羅斯迄今已向日方提出三份聯合技術問題單，對日本福島核汙染水排海方案提出疑問。日方不僅未能作出有誠意的答覆，反而對鄰國表達正當關切無端指責，並最終強行啟動核汙染水排海。這不是解決問題的正確態度和做法。

其次，日本政府需要約束本國一些民眾的行為，為穩定中日關係拿出實際行動。鑒於日本民眾一些騷擾行為已經嚴重干擾到中國駐日使領館的正常運行，倘若蔓延開來還可能危及在日中資機構和華人安全。希望日方依法保障中國駐日使領館安全和在日中企及人員權益，有效約束一些勢力的不法行為。

最後，中日友好的土壤需要共同呵護，日方應珍惜50多年來之不易的成果。去年時值中日建交50周年，今年又值《中日和平友好條約》簽署45周年，日本應停止向民眾釋放追隨美國在地緣上遏制中國、在台海問題上加大介入、在經濟上圍堵中國產業和科技等冷信號。停止淡化「核汙染水」本質、打著「處理水」的旗號塑造受害者形象的做法，理性對待周邊國家的質疑，停止在輿論上營造反華氛圍，還兩國民間往來和網路空間一個清朗的環境。